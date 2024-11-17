Всего же стример завершил игру с третьей попытки.

Стример под ником Crayator смог пройти Red Dead Redemption 2 без смертей, это заняло у него 55 часов реального времени

Разумеется, это вышло не с первой попытки, всего было три прохождения. Первая смерть произошла на 10-м часу прохождения, главный герой ударился головой о движущийся вагон поезда. Вторая попытка закончилась смертью от лап медведя в заскриптованной сцене примерно через полтора часа после начала новой игры. Финальное прохождение заняло у стримера чуть меньше 30 часов, что впечатляющий результат.

Но стримеру не хватило 55 часов, чтобы полностью насладиться игрой, и Crayator начал ещё одно прохождение Red Dead Redemption 2, теперь с ещё более жестокой целью: пройти игру на 100%. Правда условие "без смертей" не сохранилось.

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Ранее этот же стример пытался пройти GTA 5 без смертей, но не получилось. Crayator сдался после восьмой попытки.

Напомним, что датамайнеры смогли узнать, что Rockstar использовала текстуру из GTA: Definitive Edition в GTA 6. Табличка с надписью: "Мы не принимаем наличные, которые хранились в нижнем белье" кочует из части в часть.

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