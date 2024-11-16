Текстура всё это время была в игре, но заметили её лишь сейчас.

Внимательные игроки рассмотрели, что Rockstar повторно использовала текстуры из GTA: Definitive Edition в GTA 6.

Пользователь GTAForums под ником Spider-Vice заметил, что разработчики повторно использовали текстуру таблички на дверях с надписью: "Мы не принимаем наличные, которые хранились в нижнем белье". При этом игрок не уверен, нет ли такой же текстуры где-нибудь в GTA 5.

Также Spider-Vice сообщил, что он уверен, что эта текстура была в Definitive Edition с самого релиза игры, но заметили её только сейчас из-за неправильной ориентации, которую исправили в недавнем крупном патче для ремастеров.

Видео дня

С момента премьеры первого трейлера GTA 6 прошёл уже почти год. Некоторые особо ярые поклонники настолько отчаялись в ожидании новостей об игре, что начали строить теории о дате выхода нового трейлера по фазам луны в GTA Online.

Также в ранее упомянутом патче для GTA: Definitive Edition, благодаря которому игроки и заметили табличку, Rockstar убрала все упоминания Grove Street Games, студии, которая была ответствененна за разработку ремастеров.

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