Square Enix позаботилась об игроках с малым количеством свободного времени.

На недавнем The Game Awards 2024 объявили, что продолжение ремейка FF7 - Final Fantasy VII Rebirth выйдет на ПК уже 23 января.

Final Fantasy VII - огромная ролевая игра на десятки, а то и сотни часов. Это же понимают и разработчики из Square Enix, поэтому в недавнем патче для ремейка они позаботились об игроках с не бесконечным количеством свободного времени и добавили возможность устроить скоростное прохождение.

С новым режимом прохождения все персонажи стартуют сразу с 45 уровнем, дополнительными расходниками и аксессуарами, а на балансе Клауда оказывается 50 тысяч местной валюты.

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Что ещё интереснее, с новым патчем игроки могут ускорять катсцены в полтора либо же два раза. Это позволит ещё сильнее ускорить прохождение, при этом не потеряв в понимании сюжета. Если учитывать средний хронометатраж катсцен в игре, то их скип равносилен пропуску целого фильма во франшизе.

Ранее мы рассказывали, что вместе с новым обновлением для Helldivers 2, который добавляет в игру новую фракцию и транспорт, обновился и рекорд по онлайну.

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