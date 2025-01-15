"Вам стоит говорить о том, что вам нравится, а не о том, что не нравится" - Тим Кейн.

Создатель оригинального Fallout Тим Кейн заявил, что разработчики не знают, чего хотят игроки, более того, игроки и сами не знают, чего они хотят.

Об этом он рассказал в своём недавнем видео. По словам Кейна, разработчики не имеют и малейшего понятия, что хотят игроки. Одна из причин этому, что многие геймеры высказывают только то, что им в играх не нравится, вместо того чтобы рассказать, что они хотели бы видеть в этих проектах:

"Знают ли разработчики, чего хотят геймеры? Мы понятия не имеем, чего вы хотите. Все можно свести к тому, что вы тоже не знаете. Во-первых, многие из вас говорят разработчикам только о том, что вы ненавидите. Отлично, вы сказали, чего вы не хотите, но чего же вы хотите?"

Также разработчик затронул максимально абстрактные и неконкретные пожелания, вроде сделать врагов умнее, интерфейс удобнее и вообще всю игру получше: "Я просто дёрну рычаг из положения 'нормально' в 'отлично'" - сарказмирует Кейн.

Видео дня

Ну и решение у этой проблемы довольно простое, считает Кейн, просто нужно делать, что хочешь: "Вот почему на протяжении большей части своей карьеры я делал только то, что хотел. То, что мне нравилось. Я надеялся, что это понравится другим людям, но я и команда просто пытались сделать что-то, что нам бы понравилось, что заставило бы друг друга смеяться".

Ранее Тим Кейн рассказывал, что игры жестокие не потому что так хотят разработчики, а потому что это продаётся.

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