Но реализация этой идеи маловероятна: Бен Ирвинг уже не работает в компании.

Бывший продюсер BioWare Бен Ирвинг поделился своим желанием однажды перезапустить Anthem, несмотря на неудачи, с которыми столкнулась игра после релиза.

В недавнем обсуждении в социальной сети Twitter Ирвинг ответил фанату, сообщившему о том, что он снова скачал Anthem. Ирвинг отметил, что удивлён тем, сколько людей по-прежнему заинтересованы в проекте, и выразил надежду на его возвращение.

"Я бы с удовольствием перезапустил Anthem однажды," написал Ирвинг. "Удивительно, сколько людей всё ещё испытывают энтузиазм по поводу Anthem спустя столько лет. У игры всё ещё есть огромный потенциал."

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Однако реалистичность такого перезапуска вызывает сомнения. Anthem, выпущенная в начале 2019 года, не смогла завоевать стабильную аудиторию и была признана коммерческим провалом для BioWare и издателя Electronic Arts. В 2021 году компания решила отказаться от дальнейшей поддержки и развития игры.

Дополнительно стоит отметить, что Бен Ирвинг больше не работает в BioWare. Сейчас он занимает должность в Crystal Dynamics и отвечает за следующую часть серии Tomb Raider. Его личное стремление вернуть Anthem вряд ли повлияет на стратегические решения внутри BioWare или EA.

Напомним, что ранее бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит выражал надежду, что сиквел Starfield станет "чертовски хорошей игрой". По мнению разработчика, студии просто не хватило опыта в создании собственных вселенных.

Немного об Anthem

Anthem - амбициозный многопользовательский экшен, созданный студией BioWare и выпущенный EA в феврале 2019 года. Игра предлагала игрокам отправиться в футуристический мир и взять под контроль "Джавелины", боевые экзоскелеты с уникальными способностями. Геймплей сосредоточен на кооперативных миссиях, в которых игроки исследуют открытый мир, сражаются с врагами и добывают редкие предметы. Anthem выглядел многообещающе благодаря красочной графике и динамике боёв, однако ожидания геймеров не оправдались.

Игра потерпела провал из-за множества проблем: скучный и однообразный контент, технические ошибки, отсутствие должной поддержки после релиза и слабо продуманная сюжетная линия. Многие фанаты и критики сочли игру недоделанной и обвинили EA в попытке заработать на неполном продукте. В 2021 году BioWare официально объявили о прекращении дальнейшего развития Anthem, что ознаменовало окончательный провал некогда многообещающего проекта.

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