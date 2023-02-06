Проект назвали RPG в волшебном мире, о которой многие мечтали.

До выхода обзоров Hogwarts Legacy представитель издания IGN предупреждал, что оценки игры могут занизить из-за боязни попасть под критику национальных меньшинств в связи с высказываниями Джоан Роулинг о трансгендерах. Однако рецензии от западной прессы уже появились, и большинство из них восторженные.

На Metacritic (PS5-версия) на момент написания новости проект имеет 86 баллов после 40 журналистских материалов. Похожая ситуация наблюдается на страницах ПК и Xbox Series X — 83 и 89 баллов на основе 9 и 11 обзоров соответственно.

Журналистам понравилось большинство аспектов Hogwarts Legacy. Отдельные издания назвали игру той самой RPG в волшебной вселенной "Гарри Поттера", о которой многие мечтали с детства. Похвалы также удостоились боевая система, детализированный мир, атмосфера и разнообразие контента. А из минусов выделили шероховатости в части механик из-за огромного количества занятий. Выдержки из рецензий отдельных изданий присутствуют ниже.

Видео дня

Screen Rant (4,5 из 5): "Hogwarts Legacy — это замечательная игра, наполненная приключениями, занятиями и секретами. Школа и окрестности воссозданы великолепно, и игроки легко проведут множество часов в причудливом великолепии этого волшебного мира".

Metro GameCentral (8 из 10): "По-настоящему волшебная ролевая игра, исторический сеттинг которой освобождает ее от ограничений, наложенных книгами и фильмами, с открытым миром, который развлекает независимо от того, насколько вам дорог исходный материал".

NME (3 из 5): "Игра Hogwarts Legacy увлекательна и многое делает правильно, но она уже кажется несколько устаревшей, что, несомненно, является следствием шестилетнего цикла разработки. Это потрясающий способ познакомиться с Хогвартсом и его окрестностями и, вероятно, лучшее представление для поклонников вселенной, независимо от формата. Честно говоря, это исключительная часть фан-сервиса и любовное воссоздание, которое по причинам производительности и устаревшего дизайна не совсем сочетается".

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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