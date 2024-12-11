Маленький анонс от Xbox не значит, что он про маленькую консоль.

Xbox опубликовал очередной маленький анонс в своих социальных сетях и случайно поджёг интернет.

В X (бывший Twitter) компании Xbox появился "маленький анонс", который сопровождался хештегом "ScoreMoreWithXbox" и небольшим видео, как лого компании метеоритом входит в атмосферу Земли, пока рассказчик на фоне говорит "что-то маленькое грядёт".

Анонс получился эффектным, и пользователи сразу же стали разгонять, что это намёк на новую портативную консоль от Xbox, которую компания сейчас разрабатывает, игроки вспомнили старую шутку начала 10-х годов и назвали её Xbox 720.

Видео дня

Но реальность полна разочарований, на сцену вышел менеджер по работе с общественностью Джош Стейн и посоветовал открыть хештег, прежде чем писать про Xbox 720:

"Пожалуйста... нажмите на хэштег и прокрутите страницу, прежде чем предположить, что это Xbox 720"

И вправду, если нажать на хештег ScoreMoreWithXbox, то окажется, что это всего лишь розыгрыш, посвящённый FC 25 (FIFA 25 по-старому). Главный приз - контроллер и футболка.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft всё же разрешила устанавливать Windows 11 на компьютеры без поддержки TPM.

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