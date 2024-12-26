Фанат полностью воссоздал Elden Ring в Excel – игру можно бесплатно скачать на ПК

Управление осуществляется через WASD и Ctrl+E.

Реддитор с ником brighty360 представил необычную версию Elden Ring – возможно, даже более хардкорную, чем оригинальная игра. Она работает в Microsoft Excel и совершенно бесплатна. Управление осуществляется через WASD и Ctrl+E.

Вам предстоит исследовать Междуземье, представленное в виде 2D-карты, и сражаться с разнообразными монстрами. Битвы сделаны пошаговыми, ассеты позаимствованы из оригинальной игры от From Software. У проекта есть даже вступительный ролик.

Карта игры состоит из 90 000 клеток, содержит более 60 видов оружия и свыше 50 противников; реализовано три класса персонажей и система прокачки. Во время исследования Междуземья в Excel можно пройти ряд квестов, добыть свыше 25 комплектов снаряжения и достичь одного из четырех возможных финалов.

На разработку этой версии игры у автора ушло около 20 часов, а еще столько же времени он потратил на тестирование. Реддитор допускает, что в какой-то момент может вернуться к проекту и выпустить для него DLC.

Пример геймплея:

Скриншоты:

Большим анонсом от FromSoftware на The Game Awards 2024 стала Elden Ring Nightreign – кооперативный экшен-спин-офф по вселенной Elden Ring. Разработчики вдохновились форматом "охоты на боссов", напоминая серию Monster Hunter. Релиз в 2025 году на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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