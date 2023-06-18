Для получения "платины" понадобится пройти проект дважды.

До релиза масштабных игр в Сети нередко появляется список трофеев. Такая неприятность приключилась и с Final Fantasy XVI. Благодаря этому стала известна важная информация об игре.

Всего в проекте будет 50 достижений: 1 платиновое, 3 золотых, 6 серебряных и 40 бронзовых. Часть из них посвящены сюжету и дают некое представление об истории. Например, благодаря трофеям стало известно, что в повествовании будут флешбеки. А еще главный герой получит некую могущественную силу.

Ряд достижений связан со сражениями. Для получения многих из них необходимо побеждать врагов определенными способами — в воздухе, с помощью казней, благодаря использованию конкретных приемов и так далее. Отдельный трофей предусмотрен за победу над боссом без получения урона.

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Последняя категория достижений — это собирательство и создание предметов. Нужно крафтить разное снаряжение, тратить валюту, находить ресурсы и так далее. А еще стоит упомянуть милый трофей за то, что главный герой пять раз погладит собаку в своем убежище.

Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

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