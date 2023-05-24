Sony давно имеет крепкие партнерские связи со Square Enix и сделала "лучшее предложение".

Final Fantasy XVI не разрабатывалась сразу, как эксклюзив PlayStation 5. Square Enix обратилась к разным платформодержателям, но заключила партнерство с Sony. Японская компания сделала "лучшее предложение" и ранее зарекомендовала себя как надежный партнер.

Такой информацией поделился директор и продюсер Final Fantasy XIV Наоки Есида в интервью изданию Game Informer. По словам руководителя, Square Enix не стремится ограничить выпуск своих игр одной платформой. Но компания должна рассмотреть все доступные варианты и выбрать лучший из них.

"Final Fantasy, будучи одной из очень важных франшиз Square Enix, наряду с Dragon Quest и серией Kingdom Hearts — когда мы начинаем разработку, мы обращаемся к нескольким платформам, нескольким компаниям по поводу выпуска игры. И когда вы обращаетесь к ним, они возвращаются к нам со своими предложениями", — заявил Есида.

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Директор не стал раскрывать подробностей делового соглашения. Он просто сказал, что Sony сделала "лучшее предложение". А еще, по словам руководителя, производство игры для одной платформы упрощает задачи, "с точки зрения разработчика и программиста".

Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

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