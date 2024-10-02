Журналисты из издания Famitsu первыми выпустили рецензию на ожидаемый ремейк.

Эмбарго на подробные рецензии на Silent Hill 2 Remake спадёт 4 октября 2024 года, за четыре дня до официального релиза игры. Тем не менее, японские журналисты из Famitsu уже успели сыграть в переиздание и поделиться своими впечатлениями.

Ремейк Silent Hill 2 получил высокую оценку — 35 баллов из 40, что на один балл выше оценки оригинальной версии игры, получившей 34/40. Хотя игра не достигла идеального рейтинга, критики Famitsu отметили несколько ключевых преимуществ, которые сделали ремейк достойным внимания как для ветеранов серии, так и для новых игроков.

Одним из главных достоинств ремейка стала реалистичность и жуткая атмосфера, создаваемые великолепными визуальными эффектами и звуковым оформлением. Эти элементы погружают игрока в мрачный и напряжённый мир Silent Hill, усиливая ощущение ужаса и неопределённости. Японский дубляж также был высоко оценён за свою качественную реализацию, которая позволяет ещё глубже погрузиться в сюжет и характеры персонажей, делая их более живыми и эмоциональными.

Видео дня

Новая механика уклонения существенно изменила боевую систему, сделав сражения более динамичными и увлекательными. Журналисты отмечают, что благодаря этой системе битвы становятся захватывающими, и возникает желание победить каждого врага, что добавляет дополнительный уровень вовлечённости в игровой процесс. Кроме того, разработчики добавили новые детали о персонажах и обновлённые головоломки, которые требуют большей интеллектуальной работы и делают игровой опыт более насыщенным.

В связи с тем, что оригинальной игре уже более 20 лет, некоторые нарративные ходы кажутся устаревшими и клишированными. Однако эти моменты компенсируются абсолютным погружением и плавным игровым процессом, который не вызывает разочарования. Уникальная атмосфера игры остаётся одним из её главных достоинств, делая каждый момент захватывающим и напряжённым.

Первое прохождение ремейка занимает около 16–18 часов, однако это время может варьироваться в зависимости от стиля игры каждого пользователя. Для сравнения, оригинал проходился в среднем за 8 часов.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года на ПК и PlayStation 5. Игра не будет доступна на других платформах до 10 августа 2025 года.

Немного о ремейке Silent Hill 2

Игру разрабатывает польская студия Bloober Team, известная по проектам серии Layers of Fear.

В создании ремейка участвуют ключевые фигуры оригинальной игры: художник Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока.

Silent Hill 2 был значительно обновлен: вид с верхней камеры заменен на камеру от третьего лица за плечом, а боевая система была переработана.

При этом сюжет и дизайн локаций остались верны оригиналу, а все головоломки были перенесены в их первоначальном виде, что отметили журналисты.

Напомним, что недавно на Twitch появилась запись геймплея ещё невышедшего ремастера Until Dawn. Стример показал почти 3 часа игрового процесса.