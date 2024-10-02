Разработчики обновили графику и дополнили пролог.

На Twitch появилось почти 3 часа геймплея переиздания Until Dawn от Supermassive Games для Playstation 5 и ПК.

Стример с ником Nikolai7PT провёл трансляцию, показав почти три часа геймплея ремастера. В ходе стрима зрители увидели расширенный пролог, куда разработчики добавили новые сцены и изменили ракурсы камеры для улучшения повествования.

Одним из ключевых обновлений является перенос игры на Unreal Engine 5, что значительно повысило качество графики и детализацию окружения. Стример также показал обновлённое меню, которое стало более удобным и современным. Кроме того, были продемонстрированы сцены с доктором Хиллом и первые испытания персонажей в поместье на горе Блэквуд.

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Ремастер Until Dawn выйдет уже 4 октября на Playstation 5 и ПК.

Про Until Dawn

Until Dawn, выпущенная в 2015 году, быстро завоевала сердца игроков благодаря своей вариативности и нелинейному сюжету. Игра рассказывает историю группы друзей, которые проводят выходные в уединённом поместье на горе Блэквуд. Каждый выбор игрока влияет на развитие событий и судьбу персонажей, что создаёт уникальный игровой опыт при каждом прохождении.

Обновлённая версия Until Dawn предлагает улучшенную графику, расширенный сюжет и дополнительные сцены, что делает её привлекательной как для новых игроков, так и для тех, кто знаком с оригинальной игрой.

Напомним, что недавно появился первый геймплейный трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone, нового Action-RPG проекта с элементами хоррора. Игроку предстоит попасть изучить большую и проработаную зону отчуждения вокруг брошеного города Чернобыль.

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