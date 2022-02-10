Игра выросла из дополнения к Valhalla.

Инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл информацию о новой Assassin's Creed. Он пообщался с анонимными сотрудниками из Ubisoft и получил немало интересных деталей. Ранее журналист уже неоднократно публиковал правдивые утечки, так что в его источниках можно не сомневаться.

Читайте такжеНовые Адам и Ева: исследователь выяснил, как должна была закончиться Assassin’s CreedПроект, который носит кодовое название Rift, изначально создавался в качестве дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Однако у Ubisoft возникли проблемы с плотностью свежих релизов. Компания была недовольна линейкой своих новинок и приняла решение превратить Rift в самостоятельную игру. Это будет небольшой проект с акцентом на стелсе, как в ранних частях серии.

Мир в грядущей Assassin's Creed имеет такую же площадь, как одна область из Valhalla и Odyssey. По данным портала Eurogamer, который подтвердил слова Джейсона Шрайера, на ранних этапах в игре планировали реализовать город Багдад. Главным героем проекта станет Басим из Valhalla. Ожидается, что события сюжета будут разворачиваться за несколько лет до приключений Эйвора в Британии и покажут прошлое протагониста.

Другие важные сведения о новой Assassin's Creed

Представитель Ubisoft в комментарии Bloomberg не стал подтверждать опубликованную информацию. Он лишь заявил, что у издательства есть "солидная линейка грядущих игр", в которую входят как продолжения известных брендов, так и новая интеллектуальная собственность.

По словам Шрайера, следующая Assassin's Creed выйдет либо в конце текущего года, либо в начале 2023-го.

Существование игры подтверждает заявление продюсера серии Хосе Арайсы. Он сообщил в комментарии Eurogamer, что Басим еще вернется.

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