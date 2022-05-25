Игру по-прежнему планируют выпустить в 2022 году.

Хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance, которой руководит создатель и идейный вдохновитель Dead Space Глен Шофилд, анонсировали еще на The Game Awards 2020. С тех пор новости о проекте почти не появлялись, однако теперь разработчики решили сорвать покров таинственности. Они опубликовали обширную подборку скриншотов и основные детали.

The Callisto Protocol стала главной темой нового номера журнала Game Informer, поэтому все подробности появились на сайте одноименного портала.

Сюжет игры разворачивается в 2320 году на спутнике Юпитера Каллисто. Главным героем игры станет пилот космического корабля Джейкоб Ли. Он разбился на спутнике и попал в местную тюрьму под названием "Черное железо". Здесь и будут проходить основные события.

Судя по всему, секретный груз, который перевозил протагонист, станет причиной мутаций среди заключенных и персонала. В сражениях с монстрами, как и в Dead Space, весомая роль отводится расчленению. Например, если отрубить врагу руку, то он не сможет схватить Джейкоба. А противника без ног удастся растоптать. Главный герой не будет ощущаться всемогущим бойцом. Он обычный парень, поэтому битвы покажутся сложными и напряженными.

Другие подробности The Callisto Protocol

В арсенал Джейкоба входит разное оружие – пистолеты, дробовики, дубинки и прочее. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Разработчики стараются создать разнообразие ситуаций, где придется использовать определенные пушки и средства для победы над врагом. Это будет одним из способом держать пользователя в напряжении.

Игрок получит специальное оружие GRP. Оно позволяет притягивать предметы, как гравипушка из Half-Life. С помощью GRP можно использовать окружение для убийства врагов.

Для правдоподобного отображения сцен насилия сотрудники Striking Distance просматривали полицейскую хронику с мест преступлений. Они изучали, как разлагается плоть и траекторию полета брызг крови после ударов.

Модели мутантов создавались на основе фигур людей. Их трансформировали, пока мужчина и женщина не превращались в чудовищ.

События The Callisto Protocol происходят во вселенной PUBG, но связь сведется лишь к нескольким отсылкам.

Хоррор выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2022 году. Точная дата релиза пока не сообщается.

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