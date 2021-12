S.T.A.L.K.E.R. 2, Elden Ring и God of War: Ragnarök. 10 самых ожидаемых игр 2022 года

В 2021 году вышло откровенно мало больших и качественных игр. Однако в 2022-м все кардинально изменится. Следующие двенадцать месяцев геймеров будут бомбить блокбастерами и невероятными новинками. Из всего многообразия грядущих игр УНИАН отобрал десятку самых ожидаемых и подробно рассказал, почему именно они достойны особого внимания.

В следующем году у игроков будет много поводов для радости. Уже сейчас 2022-й поражает концентрацией дорогих и масштабных блокбастеров, которые продолжают знаменитые серии или создаются по новой интеллектуальной собственности. При этом у части студий наверняка еще припрятаны сюрпризы. Разработчики с легкостью могут представить свой проект весной и выпустить осенью. Полгода вполне хватит для проведения маркетинговой кампании.Читайте такжеАнонсовано ремейк легендарної гри Star Wars: Knights of the Old Republic (відео)

Однако потенциальные анонсы — это дела будущего. А мы пока сосредоточимся на играх, которые уже заявлены на 2022 год и достойны звания самых ожидаемых, по версии редакции УНИАН. В списке не будет проектов а-ля The Elder Scrolls VI, Marvel's Wolverine и ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, так как у них нет даже приблизительных сроков запуска. Если учитывать эти релизы, то получится гадание на кофейной гуще, а нам нужна точная информация.

Десятка самых ожидаемых игр 2022-го откроет цикл итоговых материалов от УНИАН. Мы также проведем голосование среди пользователей за лучшие проекты 2021-го и на его основе сделаем отдельную статью. С деталями разобрались, так что начинаем.

10. Suicide Squad: Kill the Justice League

В вакууме игра про "Отряд самоубийц" не представляет большого интереса. Ну подумаешь, выйдет очередной боевик по комиксам. Поп-культура и так уже забита похожими произведениями. Однако Suicide Squad: Kill the Justice League — особый случай. Над проектом трудится Rocksteady Studios, а это едва ли не гарант качества. Команда выпустила изумительную трилогию Batman: Arkham и доказала, что умеет шикарно адаптировать комиксы. Она не только создает уникальные геймплейные механики и запоминающиеся миры, но и радует хорошо прописанными сюжетами.

Все это мы и ждем от Kill the Justice League — боевика с быстрым геймплеем и четырьмя персонажами с уникальными навыками. Протагонистами станут Харли Квинн, Король Акула, Капитан Бумеранг и Дедшот. Вместе они должны сразиться с супергероями из "Лиги Справедливости", которые попали под контроль Брейниака. Пользователей ждут продуманные и разнообразные битвы, гаджеты с возможностью модификации, детализированный мир Метрополиса и много веселья.

9. The Callisto Protocol

Как и в случае с Kill the Justice League, The Callisto Protocol попала в список благодаря опыту своих разработчиков. Этот хоррор с элементами выживания создается под руководством Глена Шофилда — "отца" серии Dead Space. Он прекрасно понимает, как нужно работать с жанром и подыскивать исходный материал. Помогают ему 150 ветеранов индустрии из недавно образованной команды Striking Distance.

События The Callisto Protocol разворачиваются в 2320 году на погибшем спутнике Юпитера Каллисто. Основное место действия — тюрьма, где начали твориться разные ужасы. Пользователям предстоит раскрыть все тайны этого исправительного учреждения и попытаться сбежать. Если сюжет и геймплей в The Callisto Protocol окажутся хотя бы на уровне Dead Space, то у нас появится претендент на "игру года". Но пока что будем считать творение Striking Distance темной лошадкой.

8. Dying Light 2 Stay Human

А вот и первый проект, который перекочевал с 2021 года на 2022-й. За прошедшие месяцы студия Techland опубликовала много материалов о Dying Light 2 Stay Human. И если судить по ним, то вырисовывается качественный, но все же аккуратный сиквел. Пользователям предложат новый сюжет: главный герой Эйден Колдуэлл ищет лекарство от заражения в Городе, который стал последним крупным пристанищем людей в эпоху зомби-апокалипсиса. Попутно он присоединится к одной из фракций и решит, как будет дальше развиваться поселение.

Многие геймплейные элементы в сиквеле значительно улучшили: паркур стал более плавным и вариативным, количество оружия и приемов расширилось, а враги существенно поумнели. Однако кардинальных новшеств от Dying Light 2 ждать не стоит. Какое-то время Techland экспериментировала с ролевыми механиками, но решила взять за основу крепкий костяк первой части. Хорошо это или плохо — каждый определит для себя сам, но за игрой точно стоит следить.

7. Hogwarts Legacy

Новая экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" попала в список авансом. Уж очень нам хочется, чтобы она получилась хорошей игрой. А то ведь предыдущие проекты про Мальчика, который выжил, были в лучшем случае проходными. И хотя сам Гарри Поттер в Hogwarts Legacy не появится, все равно есть желание окунуться во вселенную Джоан Роулинг. Вместо современности, проект отправит пользователей в XIX век и позволит перевоплотиться в одного из студентов Хогвартса.

Главный герой будет обладать силой, которая способна повлиять на все волшебное сообщество. Игроки смогут направить ее во благо или же заняться темными искусствами. В Hogwarts Legacy также реализуют открытый мир с культовыми местами из "Гарри Поттера" посещение уроков, выбор факультета, прокачку навыков, в том числе боевых заклинаний, поединки и много другого. На бумаге вся эта смесь звучит очень вкусно, и теперь нужно лишь дождаться релиза, чтобы самостоятельно ее опробовать.

6. Horizon Forbidden West

Совсем скоро Элой отправится на запретную территорию Запада в поисках лекарства от неизвестной напасти. Она убивает животных и уничтожает урожаи, из-за чего народ главной героини находится на грани голодной смерти. Помимо невероятно красивого мира, Horizon Forbidden West отметится другими новшествами. Боевая система в проекте стала глубже и разнообразнее. Элой научилась плавать под водой и активнее карабкаться по вертикальным поверхностям. Врагов стало больше, а их поведение подверглось значительной переработке.

Изменился и подход к второстепенным заданиям, которые теперь будут раскрывать увлекательные истории. По технической части Horizon Forbidden West тоже значительно обходит предшественницу, например, в плане анимаций и дальности прорисовки. А особенности DualSense, включая тактильную вибрацию, гарантируют тесную связь с игровым процессом.

5. Starfield

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард описал Starfield, как "Skyrim в космосе". Этим директор намекнул на обширные просторы для исследований, сотни захватывающих заданий и множество геймплейных механик. Но пока что пользователям приходится по большей части фантазировать о грядущей экшен-RPG, ведь разработчики неохотно делятся деталями.

По сюжету Starfield игроки присоединятся к организации "Созвездие", которая раскрывает тайны вселенной. Они будут посещать разные необычные локации, например, плавучий город развлечений Неон, общаться с персонажами, сражаться и взаимодействовать с окружением. Именно этого мы все ждем от Bethesda и ее каждой экшен-RPG.

4. Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild обойдется без двойки в названии. Разработчики держат официальное имя в секрете, так как оно содержит спойлер. Nintendo в целом пока не слишком охотно делится деталями проекта. Компания выпустила два трейлера и дала понять, что пользователей ждет новое приключение с участием главного героя Линка и Зельды.

Геймплей в сиквеле базируется на наработках первой части, однако появятся и свежие механики, например, возможность проходить через физические объекты. Оружия и способов взаимодействия с окружением станет больше: в одном из роликов показали огнемет и металлические шары, которые протагонист толкнул во врагов. И даже если BotW 2 окажется по качеству на уровне предшественницы, то это все равно будет шедевр с изумительным открытым миром и уникальной физической моделью.

3. God of War: Ragnarök

Грядет Рагнарек, который уничтожит богов и все сущее. Предотвратить апокалипсис способны только Кратос и его возмужавший сын Атрей. Вместе они должны обзавестись надежными союзниками, освободить Тюра, победить Фрейю с Тором и спасти все девять миров из скандинавской мифологии. Задача не из легких, но ее выполнение доставит игрокам тонну удовольствия. Благодаря мощности PlayStation 5 разработчики сумели сделать новую God of War невероятно красивой.

Каждая мелочь в окружении подчеркивает размах очередного приключения Кратоса и делает его еще более эпичным. Геймплей в целом останется привычным, но появится больше разных навыков, оружия, врагов и способов взаимодействия с миром. Пользователям придется тщательнее продумывать тактику боя и внимательно следить за противниками. Сейчас God of War: Ragnarök выглядит как более чем достойное завершение скандинавской саги о Кратосе и один из главных претендентов на титул "игры года".

2. Elden Ring

Новая экшен-RPG от FromSoftware выглядит, как логичная эволюция Bloodborne и Dark Souls в соусе из очень крутого антуража. Сюжет игры предельно прост: пользователи должны победить полубогов, собрать воедино осколки Кольца Елдена и стать правителями Междуземья. Но Миядзаки и компания никогда не сосредотачивались на сюжете. Они реализовывали глубокий геймплей с кучей спрятанных возможностей и секретов.

В Elden Ring все это тоже будет, только умноженное на открытый мир. Прокачка, богатая боевая система, умопомрачительные боссы, разные подходы к убийству врагов, подземелья и впечатляющая стилистика – проекту найдется чем удивить аудиторию. А недавнее техническое тестирование подтвердило, что все элементы в Elden Ring сделаны на превосходном уровне.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

На Западе самыми ожидаемыми играми считаются Elden Ring и God of War: Ragnarök. Однако в Украине их с легкостью обходит S.T.A.L.K.E.R. 2. Сиквел обещает стать громким возвращением самой популярной отечественной франшизы. Игра отправит пользователей в Зону, которая хоть и успела значительно измениться, но по-прежнему скрывает кучу опасностей. Разработчики реализовали новых врагов, например, мутировавшего оленя, разделили аномалии на несколько уровней мощности и усовершенствовали систему имитации жизни.

И это далеко не все поводы с нетерпением ждать S.T.A.L.K.E.R. 2. Проект также отметится улучшенной стрельбой и разветвленным сюжетом с необходимостью принимать нелегкие решения. Сейчас сиквел выглядит как та самая игра, которую нам обещала GSC еще при создании первой части. Мы уже скрестили пальцы и надеемся, что не сглазим.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter