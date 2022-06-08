С необходимыми видеокартами Striking Distance Studios еще не определилась.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница The Callisto Protocol — хоррора от студии Striking Distance, которую возглавляет создатель Dead Space Глен Шофилд. Разработчики открыли предзаказы и опубликовали предварительные системные требования. С необходимыми видеокартами для запуска игры и комфортных развлечений авторы еще не определились.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10/11;

процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200 (четырехъядерные);

оперативная память: 8 Гбайт;

Direct X: версии 11.

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10/11;

процессор: AMD Athlon 5350 (шестиядерный);

оперативная память: 8 Гбайт;

Direct X: версии 12.

В дальнейшем эти требования будут уточняться. Striking Distance должна как минимум опубликовать видеокарты и более точную информацию о процессорах и оперативной памяти. Вряд ли в минимальных и рекомендованных требованиях будут одинаковые 8 Гбайт.

The Callisto Protocol продается в двух изданиях. Стоимость Day One Edition составляет 699 гривен, а Digital Deluxe Edition — 929 гривен. Первая версия стандартная, а вторая должна включать какие-то бонусы, правда, информация о них пока отсутствует. Striking Distance реализовала региональные цены для Украины. Однако в России хоррор тоже продается, несмотря на ее вторжение в наше государство и уход множества мировых компаний с рынка РФ.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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