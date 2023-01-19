Ролик передает магическую атмосферу вселенной "Гарри Поттера".

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment продолжают подогревать интерес к Hogwarts Legacy — свежей ролевой игре во вселенной "Гарри Поттера". Разработчики постоянно публикуют разнообразные материалы. А недавно они выпустили зрелищный кинематографический трейлер проекта.

Видео начинается с отправки письма из Хогвартса главному герою. Судя по всему, его приказала отнести одна из профессорок, которая осталась за кадром. Затем в ролике демонстрируется полет совы по территории школы.

Птица миновала несколько башен, уклонилась от студентов на метлах, пронеслась через обеденную залу и один из школьных кабинетов. В последнем находилась профессорка Визли — предок Рона и всей его семьи из Гарри Поттера. Женщина сказала: "Мы не знаем, какая магия привела к этому".

А во второй половине видео присутствует нарезка боевых сцен. Сюда входит противостояние студентов с огромными пауками в Запретном лесу и битва против дракона. Сова также столкнулась со злым колдуном, который применил заклинание "Авада Кедавра" и пытался убить птицу. Но в результате она все же достигла цели и сбросила письмо в руки главному герою.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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