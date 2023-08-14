Baldur's Gate 3 обставила все блокбастеры Nintendo, Red Dead Redemption 2 и другие известные хиты.

Ролевой шедевр Baldur's Gate 3 от кузнецов из Larian за выходные установил сразу два рекорда. Эта РПГ заняла первую строчку рейтинга в списках лучших игр за все время двух независимых сайтов-агрегаторов – OpenCritic и Metacritic.

На "Метакритике" игра обошла в рейтинге лучших ПК-тайтлов Disco Elysium: The Final Cut, но по-прежнему у обеих игр одинаковое количество баллов – по 97 из 100 возможных.

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А на OpenСritic Baldur's Gate 3 так и вовсе стала самой высокорейтинговой игрой в истории сайта. Она превзошла результаты трех блокбастеров Nintendo и RDR 2, до сих пор господствовавших в рейтинге.

Разработчики из Larian смогли доказать всему миру, что творческий подход и контроль качества продукта – лучшая формула для успеха. И жанр партийных РПГ даже не стал этому на помехе. Также радостно то, что игроки поддержали творца своей любовью к его игре и деньгами.

Ранее стало известно, что Baldur's Gate 3 обошла по выручке CS:GO, а пиковый онлайн игры в одно время перевалил 800 тыс. игроков – сами разработчики не рассчитывали на онлайн выше 100 тысяч.

На данный момент нашумевшая ролевая игра доступна только на компьютерах, до консолей она доберется в сентябре. Baldur's Gate 3 получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.

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