Sony уже повысила цены на Playstation 5, а Nintendo перенесла запуск предзаказов Switch 2 в США.

Дональд Трамп принял решение освободить от новых импортных пошлин смартфоны, компьютеры и ряд других электронных устройств. Однако игровые консоли, включая грядущую Nintendo Switch 2, под действие этих мер не попали.

Изначально предполагалось, что новые пошлины значительно поднимут стоимость всей потребительской электроники, особенно из-за того, что большая часть комплектующих и сама сборка устройств осуществляется в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Nintendo, в свою очередь, еще до введения пошлин перенесла производство Switch 2 во Вьетнам, стремясь избежать ограничений. Однако и на эту страну теперь действует 46-процентный импортный сбор. В результате компания отложила старт предзаказов консоли в США и Канаде, ожидая дальнейшего прояснения ситуации.

Видео дня

Хотя Трамп временно приостановил рост некоторых пошлин, действующий тариф в 10% уже затрагивает поставки, а более жёсткие меры могут вступить в силу через 90 дней. Аналитики Bloomberg считают, что пока Nintendo удастся сохранить цену Switch 2 на уровне 450 долларов, но это, вероятно, временно.

Ранее мы рассказывали, что Sony повысила цены на Playstation 5 в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. В среднем стоимость консоли увеличилась на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: