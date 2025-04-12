Решение Трампа может потенциально защитить покупателей и принести выгоду Apple и Samsung.

Администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронную технику от жестких пошлин, что потенциально может защитить покупателей от "шокирующих цен" и принести выгоду таким гигантам электронной промышленности, как Apple и Samsung. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что соответствующий документ об исключениях был опубликован вечером, 11 апреля, Таможенной службой США.

Согласно решению, од исключения попали, в том числе, товары из Китая, облагаемые 125% пошлинами, а также продукция из других стран.

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От экстремальных тарифов освобождаются смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры компьютеров и карты памяти. Эти популярные товары бытовой электроники, как правило, не производятся в США. По данным издания, налаживание внутреннего производства заняло бы годы.

"К продуктам, которые не будут попадать под новые тарифы Трампа, также относятся машины, используемые для производства полупроводников. Это важно для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , которая объявила о крупных новых инвестициях в США, а также для других производителей чипов", - пишут журналисты.

"Отказ" Трампа от пошлин

Как писал УНИАН, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран. Во время "паузы" в тарифах для них будет действовать пошлина в 10%. Исключением был Китай.

На фоне "отказа" Трампа от пошлин, акции взлетели на мировых рынках. По данным FT, американские акции подскочили сразу после заявления президента США, а индекс S&P 500 вырос на 9,5%.

По данным Reuters, Трамп хочет заключить 90 торговых соглашений за время приостановки введения пошлин. Эксперты выразили сомнения по поводу такой возможности.

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