Но придется подождать до 2024 года.

Спустя всего два месяца после релиза Final Fantasy XVI на консоли PlayStation 5 разработчики из Square Enix официально объявили о том, что ПК-версия экшена находится в активной разработке.

Кроме того, команда работает над двумя сюжетными дополнениями для FF16 – пока что о них особо не распространяются. Но подробнее о DLC, как и о версии для ПК, должны рассказать до конца 2023 года.

Также для PlayStation 5-версии уже сегодня было выпущено бесплатное обновление с несколькими геймплейными улучшениями и альтернативными обликами для персонажей.

Как известно, изначально разработчики не ставили перед собой цель выпустить FF16 только на одной платформе, но Sony давно имеет крепкие партнерские связи со Square Enix и сделала "лучшее предложение". К слову, выходящая в начале 2024 года Final Fantasy VII Rebirth тоже будет эксклюзивом PS5, следуя по стопам своего предшественника, который был временным эксклюзивом PS4.

Напомним, недавно на ПК также дебютировал Ratchet and Clank: Rift Apart – он был одним из первых эксклюзивов PS5 и главным рекламным проектом во время выхода консоли Sony. Его можно приобрести как в Steam, так и Epic Games Store

Final Fantasy XVI — что нужно знать об игре

Это продолжение одной из самых любимых игроками серий японских экшен-RPG. 16-я часть, как и все предыдущие, является самостоятельной игрой и рассказывает отдельную историю.

FF16 – первая экшен-RPG в серии. Другими словами, все бои в игре происходят в реальном времени. Игроки могут сражаться как холодным оружием, так и использовать разнообразные магические способности, комбинируя их между собой.

Релиз игры на PS5 состоялся в конце июня. Средняя оценка тайтла на агрегаторе Metacritic составляет 88 баллов из 100 от прессы и 8,3 из 10 от геймеров.

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