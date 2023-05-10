А фанаты так ждали проект в первой половине 2023 года.

Новости о Hollow Knight: Silksong выходят так редко, что фанаты ждут показа игры на каждой презентации уже в течение нескольких лет. Объявление даты релиза даже стало мемом в сообществе проекта, ведь Team Cherry упорно сохраняла молчание на этот счет. И вот разработчики внезапно высказались на тему релиза, правда не так, как все рассчитывали. Они официально объявили о переносе игры.

Информация поступила от Мэтью Гриффина, руководителя по маркетингу и издательству Hollow Knight: Silksong. Он написал в Twitter: "Привет, банда, небольшое обновление о Silksong. Мы планировали выпустить игру в 1-й половине 2023 года, но разработка все еще продолжается. Мы в восторге от того, как развивается игра, она стала довольно большой, поэтому мы хотим потратить время на то, чтобы сделать игру настолько хорошей, насколько это возможно".

Гриффин пообещал поделиться дополнительной информацией ближе к релизу. Однако ни дату выхода, ни приблизительные сроки он не назвал. В комментариях пользователи разделились на две части. Первые расстроились заявлению Team Cherry, так как устали ждать, а вторые — пожелали успехов и выразили готовность терпеть до релиза, сколько понадобится.

Видео дня

Hollow Knight: Silksong: подробнее об игре

Это экшен-платформер и продолжение хитовой Hollow Knight от студии Team Cherry. Во второй части главной героиней стала Хорнет, принцесса-защитница Халлоунеста. Она попала в неизвестное королевство и собирается совершить паломничество на его вершину.

По пути пользователям придется много сражаться. В игре реализованы десятки видов врагов и разнообразные боевые навыки, которые будут постепенно открываться Хорнет.

Hollow Knight: Silksong, как и первая часть серии, выполнена в формате метроидвании. Проект усыпан секретами, но многие из них удастся открыть только после получения определенных умений.

Вас также могут заинтересовать новости: