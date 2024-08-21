Сыграть в Black Myth: Wukong можно не только на ПК, но и на PlayStation 5. Релиз на Xbox будет позже.

20 августа небольшая и ранее никому не известная китайская студия Game Science! выпустила свой ролевой экшен Black Myth: Wukong по мотивам романа "Путешествие на Запад". Игра практически сразу после релиза "взорвала" чарты Steam? шокировав игровое сообщество.

На определенном этапе игра достигла отметки в 2,2 миллиона одновременных игроков. Это сделало "Вуконг" самой популярной сюжетной одиночной игрой в истории Steam и второй по онлайну вообще среди всех игр, включая условно-бесплатные. Экшен уступает только PUBG, который в 2017 году на пике собрал 3,25 млн игроков одновременно.

Что касается геймерских оценок, игра, что называется, "зашла" – рейтинг игры в Steam остается "Крайне положительным", с более чем 120 тысячами обзоров. Стоит отметить, что журналисты также оценили экшен хвалебными отзывами, выделяя зрелищную боевую систему и разнообразных боссов.

Что объясняет такой стремительный успех? На это повлияли сразу несколько факторов. Очевидно, что "Вуконг" – это долгожданный ААА-релиз от китайской студии-разработчика. Успех на местном рынке, который, по разным прогнозам, в ближайшие пару лет достигнет более 700 миллионов геймеров, безусловно, способствовал мощному старту игры.

Однако успех Black Myth: Wukong нельзя объяснить только интересом китайской аудитории. Игра нашла отклик далеко за пределами Китая, а высокие показатели онлайна Steam продемонстрировали, что геймеры соскучились по крупным одиночным AAA-играм без привязки к сервисам и микротранзакциям.

Напомним, амбициозный экшен с элементами RPG по мотивам китайской мифологии рассказывает о приключении Избранного, которому предстоит пройти через череду испытаний и приподнять завесу тайны над великой легендой. В основу тайтла лег классический роман 16 века "Путешествие на Запад".

Сыграть в Black Myth: Wukong можно не только на ПК, но и на PS5. Релиз на Xbox будет позже.

Black Myth Wukong определенно один из тех проектов, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года. В целом, в последний месяц лета игровая индустрия понемногу стала выходить из своего "летнего отпуска" и начала радовать громкими релизами.

А уже в сентябре на ПК заглянет God of War: Ragnarok, которую называют одной из лучших в истории PlayStation. Чтобы подготовить геймеров к релизу, в Sony назвали пять конфигураций компьютеров, на которых получится сыграть в игру при различных настройках графики.

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