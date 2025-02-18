Идея не слишком понравилась разработчикам, поэтому было решено от неё отказаться.

Бывший разработчик Rockstar Оббе Вермеей рассказал, как работали светофоры в GTA 3 и, оказывается, NPC подчинялись им даже после того, как игрок сносил их с дороги.

Всё дело в том, что светофоры были не просто декорацией. В GTA 3 они работали по чёткой системе: север-юг, восток-запад и пешеходный переход. При запуске игры данные о цикле записывались в дорожные узлы, так что даже если игрок сбивал столб, логика работы сигнала сохранялась.

Вермеей отметил, что система настолько удачно работала, что её даже не трогали в GTA 4, карта загружалась, светофоры расставлялись, и всё само работало.

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Но самое интересное, что изначально в игре была механика, при которой за проезд на красный игрок получал одну звезду розыска. Вермеей хотел, чтобы это добавляло реализма, но идея провалилась: "Команде это не понравилось".

Ранее мы рассказывали, что журналисты узнали точную дату релиза GTA 6. Редакторы издания Kotaku утверждают, что сверхожидаемый проект Rockstar выйдет 28 октября 2025 года.

Также напомним, что глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях.

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