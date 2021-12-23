Приключенческая атмосфера вроде как на месте.

Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер экранизации Uncharted, которая в дубляже получила название "Анчартед: на картах не значится". В ролике показали охоту за сокровищами, решение загадок и противостояние с главным злодеем.Читайте такжеОголошена дата релізу двох оновлених частин Uncharted на PS5 – на ПК вони з'являться трохи пізніше

Начинается видео со знакомства Нейтана Дрейка и Виктора Салливана по прозвищу Салли. Далее герои решают вместе заняться поиском несметных богатств, которые стоят около $5 миллиардов. Клад желает получить и главный злодей в исполнении Антонио Бандераса. Антагонист уверен, что вместе с золотом он найдет кое-что гораздо более ценное. В трейлере показали, как главные герои сражались с головорезами злодея в попытке завладеть золотым крестом. Он должен указать на место, где спрятан клад.

Ролик также включает зрелищные сцены с падением из самолета и транспортировкой пиратских кораблей на вертолетах. Трейлер подтверждает, что авторы экранизации Uncharted пытались воссоздать приключенческую атмосферу игровой серии. Насколько хорошо у них это получилось, удастся узнать после премьеры.

Подробнее об экранизации Uncharted

Бюджет картины составил 120 миллионов долларов.

Главную роль исполнил известный по блокбастерам Marvel о Человеке-пауке Том Холланд. Он сыграл Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами.

Марк Уолберг перевоплотился в Салли, а образ главного злодея достался Антонио Бандерасу.

Экранизация Uncharted выйдет в кинотеатрах 18 февраля 2022 года.

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