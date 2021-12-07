Владельцы PlayStation 5 смогут опробовать Uncharted: Legacy of Thieves Collection уже 28 января.

Sony объявила дату релиза сборника Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5. Обновленные версии Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy станут доступны на консоли уже 28 января. А на персональных компьютерах они выйдут немного позже. Разработчики обещали объявить дату запуска на ПК в обозримом будущем.

На PS5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection будет запускаться в трех режимах. Первый, "качество", гарантирует разрешение 4К при 30 кадрах/с. Второй, "производительность", позволит играть при 60 кадрах/с. А третий, "производительность+" повысит FPS до 120 кадров/с, однако разрешение снизится до 1080р. Uncharted: Legacy of Thieves Collection также отметится разными улучшениями, например, быстрыми загрузками, трехмерным звучанием и поддержкой особенностей DualSense.

На Западе стоимость Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PlayStation 5 составляет $49,99 / €49,99. Если у пользователей уже куплены версии игр из сборника для PS4, то они смогут обновить их за $10 / €10. Региональные цены пока не объявлены.

Специальное предложение при покупке Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PS5

За приобретение сборника до 3 февраля Sony дарит билет в кино на экранизацию Uncharted с Томом Холландом в главной роли.

Однако предложение действует только в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Жителям остальных стран придется обойтись без подарка.

Автор: Назар Степорук