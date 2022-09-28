17-летник парень явился в суд и сейчас находится в центре для заключения несовершеннолетних.

История с утечкой материалов из ранней версии GTA 6 продолжается. Десять дней назад хакер под псевдонимом teapotuberhacker опубликовал ролики, скриншоты и часть исходного кода игры. На прошлой неделе злоумышленника якобы поймали. Полиция арестовала 17-летнего парня, обвиняемого во взломе Rockstar Games и Uber. Однако предполагаемый хакер отрицает свою вину и недавно предстал перед судом.

Как сообщило издание Eurogamer, подозреваемый содержится в центре для заключения несовершеннолетних. На выходных он предстал перед судом и признал, что нарушил условия залога. Однако парень отрицает обвинения в неправомерном использовании компьютера.

"17-летний подросток, который 24 сентября предстал перед Молодежным судом Хайбери Корнер, признал себя виновным в нарушении условий освобождения под залог и невиновным в неправомерном использовании компьютера. Подросток был помещен в центр временного содержания несовершеннолетних", — сказал инспектор из Лондона Майкл О'Салливан.

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Напомним, у подозреваемого не впервые возникают проблемы с законом. Ранее его арестовывали вместе с шестью другими фигурантами дела по взлому крупных компаний, включая Microsoft.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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