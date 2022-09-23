На прошлой неделе хакер под псевдонимом teapotuberhacker устроил масштабную утечку материалов из ранней версии Grand Theft Auto 6. Он опубликовал видео, скриншоты и даже часть исходного кода, благодаря чему вызвал огромный ажиотаж. После этого злоумышленник предложил Take-Two Interactive и Rockstar Games договориться, но компании, похоже, не пошли на сделку, а решили установить личность хакера. Такой вывод напрашивается из недавнего ареста подозреваемого во взломе.
Журналист Мэтью Кейс сообщил на личном аккаунте в Twitter, что полиция Британии арестовала 17-летнего парня в Оксфордшире, графстве на юге Англии. Портал BBC рассказал, что его подозревают во взломе. Позже эту информацию подтвердили и члены правоохранительных органов, но без деталей.
Однако подробностями поделился Кейс со ссылкой на собственный источник. Парня подозревают в недавних взломах Rockstar Games и Uber. Судя по всему, он связан с группировкой Lapsus$, которую называли ответственной за недавние хакерские инциденты. О том, что за похищением данных двух компаний стоит один человек, сообщалось сразу после публикации материалов из ранней версии GTA 6.
Официальные детали ареста должны появится скоро. Полиция пообещала поделиться информацией о задержании подозреваемого в ближайшее время.
Что известно о GTA 6
- Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.
- Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.
- На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.
- Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.