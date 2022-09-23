Официальная информация о том, причастен ли злоумышленник к недавнему сливу, пока не поступала.

На прошлой неделе хакер под псевдонимом teapotuberhacker устроил масштабную утечку материалов из ранней версии Grand Theft Auto 6. Он опубликовал видео, скриншоты и даже часть исходного кода, благодаря чему вызвал огромный ажиотаж. После этого злоумышленник предложил Take-Two Interactive и Rockstar Games договориться, но компании, похоже, не пошли на сделку, а решили установить личность хакера. Такой вывод напрашивается из недавнего ареста подозреваемого во взломе.

Журналист Мэтью Кейс сообщил на личном аккаунте в Twitter, что полиция Британии арестовала 17-летнего парня в Оксфордшире, графстве на юге Англии. Портал BBC рассказал, что его подозревают во взломе. Позже эту информацию подтвердили и члены правоохранительных органов, но без деталей.

Однако подробностями поделился Кейс со ссылкой на собственный источник. Парня подозревают в недавних взломах Rockstar Games и Uber. Судя по всему, он связан с группировкой Lapsus$, которую называли ответственной за недавние хакерские инциденты. О том, что за похищением данных двух компаний стоит один человек, сообщалось сразу после публикации материалов из ранней версии GTA 6.

Видео дня

Официальные детали ареста должны появится скоро. Полиция пообещала поделиться информацией о задержании подозреваемого в ближайшее время.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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