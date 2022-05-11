Проект назван в честь знаменитой фразы — Russian warship go f@ck yourself.

Двое подростков из Сумской области сделали видеоигру на основе событий на острове Змеиный в первый день полномасштабного вторжения. Проект называется Russian warship go f@ck yourself, а геймплей в нем сводится к уничтожению оккупантов-зомби.

Об игре рассказали журналисты ТСН в своем свежем сюжете.

Основная задача в проекте — защищать базу на Змеином от врагов, которые пытаются высадиться из кораблей. Для уничтожения российских зомби нужно стрелять из огнемета и бросать "бандеровское смузи". За убийства противников начисляются очки и, таким образом ставятся рекорды.

Игру создали 14-летний Тимур и 17-летний Степан – программист и автор моделей соответственно. Сейчас они общаются по видеосвязи, так как второй парень выехал в Италию.

Творение юных разработчиков — это лишь небольшая часть глобального проекта об экологии. В игре главными героями выступают животные, которые очищают остров Змеиный от мусора — зомби-оккупантов.

"Там россияне с буквами V и Z сделаны в стилистике нашей игры, в стилистике зомби. Они так рядами-рядами, колоннами бегут на базу, а мы их сжигаем", — рассказал Тимур.

Парням понравилось, что как только они придумали игру, украинские защитники потопили крейсер "Москва". Сейчас руководитель студии разработки игр при Сумском госуниверситете Илья Сафронов предложил Тимуру и Степану создать новый уровень, где военные ВСУ будут сортировать российскую военную технику и перерабатывать в украинскую.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: