Украина успешно сразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Бои продолжаются на острове Змеиный и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там... Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении. в сообщении.

Также отмечается, что Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым из-за потери ракетного крейсера "Москва".

"Нынешние усилия России по увеличению своих сил на острове Змеиный дают Украине больше возможностей, чтобы заниматься российскими войсками и военной техникой", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине.

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