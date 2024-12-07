В списке нет ни одной игры Sony.

Amazon подогревает интерес зрителей к анимационной антологии Secret Level от создателей Love, Death and Robots, посвящённой экранизации видеоигр.

Компания временно добавила в подписку Amazon Prime 10 игр, адаптации которых мы увидим на сервисе уже 10 декабря. В список попали три игры во вселенной Dungeons and Dragons и аж четыре по Warhammer 40K. При этом среди игр нет ни одного проекта от Sony.

Baldur's Gate: Enhanced Edition - до 8 января.

Baldur's Gate II - до 8 января.

Mega Man 11 - до 31 декабря.

Necromunda: Hired Gun - до 19 декабря.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition - до 8 января.

The Outer Worlds - до 5 марта.

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - до 19 декабря.

Spelunky - до 8 января.

Warhammer 40,000: Dawn of War - до 18 декабря.

Warhammer 40,000: Space Marine - до 18 декабря.

Ранее мы рассказывали, что Киану Ривз попал в Secret Level на главную роль в одной из серий абсолютно случайно. Актёр большой фанат антологии Love, Death and Robots и очень хотел поучаствовать в каком-нибудь проекте авторов. При том ему было всё равно даже кого играть, Ривз просто хотел попасть в титры.

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