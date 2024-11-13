Новый сериал от создателей "Любовь, Смерть и Роботы" выйдет 10 декабря.

Amazon Prime показала новый трейлер Secret Level, антологии экранизаций видеоигр.

В трейлере можно разглядеть фрагменты из серий, посвящённых SIFU, Warhammer 40K, Pac-Man и многих других. Кроме того, в экранизации Armored Core главную роль исполнит Киану Ривз, он подарил персонажу не только голос, но и внешность.

Также в видео промелькнуло лого ещё не вышедшей The Outer Worlds 2. Можно предположить, что серия станет полноценным тизером новой игры от Obsidian.

Кроме Киану Ривза, известно, что в создании мультсериала приняли участие Арнольд Шварценеггер, его сын Патрик, а также Кевин Харт.

Secret Level выйдет 10 декабря на стриминговой платформе Amazon Prime Video. В день премьеры выйдут сразу все 15 эпизодов.

Недавно стало известно, что серия Secret Level, посвящённая Warhammer 40K, станет прямым продолжением Space Marine 2.

Также разработчики Exodus, новой RPG от авторов оригинального Mass Effect (о ней тоже будет серия в Secret Level), ответили на вопросы фанатов и немного рассказали о ключевой механике игры.

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