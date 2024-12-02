Актёр даже не знал, кого будет играть.

Уже через неделю на Amazon Prime выйдет новая анимационная антология от создателей "Любовь, смерть и роботы", Secret Level перенесёт на экраны десяток самых разных игр, а в экранизации Armored Core, симуляторе мехи от создателей Dark Souls, сыграет Киану Ривз. Актёр не только озвучил персонажа, но и подарил ему свою внешность.

Создатель сериала Тим Миллер и продюсер Дейв Вилсон рассказали изданию Games Radar, как Ривз вообще попал в сериал. Оказывается, актёр - большой поклонник анимации, и, в частности, Love, Death and Robots.

Миллер поделился, что однажды Киану сам захотел обсудить с ним антологию. В этом разговоре художник и рассказал Ривзу, что они готовят ещё один похожий проект, а на вопрос, не хочет ли он поучаствовать в новом сериале, актёр ответил резко положительно. При этом Киану Ривзу было абсолютно всё равно, кого играть, он просто хотел попасть в каст:

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"Я сказал: 'Ну, мы делаем еще одну вещь. Не хочешь ли ты в ней поучаствовать? И он сказал: 'Да, чёрт возьми!' Я спросил: 'Ты хочешь сыграть что-то конкретное? А он такой: 'Нет, просто добавь меня в титры'. Тогда я спросил Дэйва: 'Если бы мы взяли в сериал Киану Ривза, каким бы персонажем он был?' И сначала Дэйв подумал, что я шучу, что Киану Ривз хочет сниматься в сериале"

Дейв Вилсон ещё вспомнил забавный момент, что смартфон Миллера отредактировал его сообщение "У нас есть какая-нибудь роль для Киану?" на "У нас есть какая-нибудь роль для пиано?", продюсер не мог понять, что от него хочет художник, а когда разобрался - не поверил.

Однако появилась проблема: когда Миллер утвердил Ривза на участие в проекте, почти все серии антологии уже были утверждены и создатели долго не могли найти свободную роль для Киану. Благо ситуация разрешилась, и теперь Ривз сыграет пилота огромного робота.

Премьера Secret Level пройдёт 10 декабря на стриминге Amazon Prime. Все 15 эпизодов антологии выйдут в один день.

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