Украинские разработчики из GSC Game World объявили, что долгострой S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl получил новую дату релиза, которую показали в небольшом тридцатисекундном трейлере, опубликованном на официальном канале студии в YouTube.

Заголовок трейлера звучит как "Объявление ​​финальной релизной даты", а в его конце указывается, что "Сталкер 2" выйдет 5 сентября 2024 года. Игра уже доступна для предзаказов. Ранее GSC Game World планировали выпустить игру в первом квартале 2024 года. Причина сдвига релиза по дате не называется.

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