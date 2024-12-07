Энергопотребление будущей консоли не позволит выдавать нативное высокое разрешение.

Портативная Playstation 5, разрабатываемая Sony, не сможет запускать игры с PS5 в нативном разрешении, и разработчикам придётся прибегать к апскейлингу.

Так считают специалисты из Digital Foundry, по их мнению, всё дело в TDP портативных и стационарных устройств. Условно 20-Ваттная портативная консоль не сможет тягаться с 200-Ваттной Playstation 5.

Специалисты считают, что разработчики могут делать специальные версии игр специально под портативку с более низким разрешением и качеством графики.

Разумеется, это всё додумки работников Digital Foundry. На данный момент, Sony находится на раннем этапе разработки портативной Playstation 5. Компания только готовит своё возращение на рынок переносных консолей.

Ранее бывший президент Playstation рассказал, что компания едва пережила поколение PS3. По словам директора, Sony была Икаром, который слишком близко подлетел к Солнцу.

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