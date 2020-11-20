А некоторым присылают уведомление о доставленном заказе, хотя посылку они не получали.

Вчера, 19 ноября состоялся мировой запуск игровой консоли нового поколения – PlayStation 5. Из-за повышенного спроса поставщики в разных странах Европы не справляются с доставками. Однако к этим проблемам добавилась еще и подмена устройств.

Так в Британии клиенты интернет-гиганта Amazon начали получать посылки, в которых вместо оплаченной приставки оказывалась кухонная техника, дешевая электроника и даже кошачий корм.

"Вот как выглядит моя PS5. Пошли вы, AmazonUK", – написал житель Лондона, Дэвид Хилл.

Журналистке издания The Guardian, Бэкс Эйприл Мэй, вместо PlayStation 5 курьер доставил фритюрницу. Еще одна жительница Британии вместо консоли получила коробку кошачьего корма.

Техподдержка Amazon в Твиттере принесла извинения девушке, и предложила варианты возврата или обмена посылки.

"Мы понимаем ваше разочарование. Мы всегда готовы помочь. Ознакомьтесь с нашими вариантами возврата/замены", – написали Amazon.

При этом пользователи отмечают, что получали сообщения о доставленном товаре, хотя саму консоль им так никто и не присылал. А некоторые говорят, что видели фургон доставки рядом с домом, потом получали сообщение о доставленной посылке, но саму посылку так и не получали.

"Я наблюдал за трекингом с 11 до 13:00, фургон стоял на дороге. В 13:15 заказ волшебным образом помечается как доставленный, но у меня дома его нет", – заявил Дэвид Мэггс.

Много жалоб от обманутых клиентов есть и на форуме Reddit. Пользователи советуют не оформлять доставку, а забирать самим из пунктов выдачи.

При этом Amazon не спешит урегулировать ситуацию. Компания заявила, что рассмотрит обращения клиентов в течение 48 часов.

Некоторые пользователи в Твиттере отметили, что испытывали похожие проблемы на старте продаж Xbox Series X. К примеру, одному из клиентов Amazon доставил вместо консоли комплект постельного белья.

Напомним, в Украине вчера наблюдались небольшие задержки с поставками PlayStation 5. Однако уже сегодня многие предзаказавшие начали получать свои консоли.

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Автор: Сергей Коршунов