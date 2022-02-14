Критики положительно отозвались об игре, но отметили, что революции ждать не стоит.

Мы уже готовим обзор Horizon Forbidden West, а пока читатели могут ознакомиться с оценками игры от западных изданий. В целом проект Guerrilla Games понравился критикам. Журналисты называют его отменным сиквелом, который улучшил каждый аспект предыдущей части. Но в обзорах мелькают мысли, что Horizon Forbidden West не пытается предложить какие-то новые решения. Игра полностью следует канонам, которые были заложены в Zero Dawn.

На Metacritic (PS5-версия) проект получил 89 баллов после 92 рецензий. На странице для PS4 пока есть только один обзор с максимальной оценкой. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

Daily Star (5 из 5): "Возможно, вы уже видели различные части Horizon Forbidden West в других играх, но разработчики взяли все самое лучшее и создали собственный уникальный хит с идеальным сюжетом и образцовым геймплеем".

IGN (9,3 из 10): "Триумфальное сочетание захватывающего боя, первоклассного дизайна существ и персонажей, а также увлекательного открытого мира — Horizon Forbidden West является абсолютным взрывом и фантастической демонстрацией возможностей PS5".

Gamer.no (6 из 10): "Horizon Forbidden West не дотягивает до своего предшественника практически во всех отношениях. Несмотря на то, что мир и множество новых машин поражают воображение, в игре присутствует путаница в выборе дизайна и вариативность ради вариативности, из-за чего новое приключение Элой легко забыть".

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Вас также могут заинтересовать новости: