В ролике можно увидеть, как Элой сражается с механическими животными.

Sony и Guerrilla Games решили в очередной раз напомнить о скором выходе Horizon Forbidden West. Они опубликовали новый трейлер игры, который выполнен в кинематографическом формате.

Ролик демонстрирует динамичную нарезку кадров с участием Элой. Главная героиня сражается с врагами и уверенно движется к своей цели, несмотря на тяжелые препятствия. Например, сначала она убежала от роботов, похожих на рапторов, далее проплыла под водой, столкнулась с роботизированным мамонтом и провалилась под лед. Все это намекает, что в Horizon Forbidden West пользователей ждет много сложных испытаний.

Отдельно стоит отметить графику в ролике. Это CGI, а не кадры на игровом движке. Трейлер передает стилистику, атмосферу и настроение грядущего экшена. Однако Horizon Forbidden West все же будет выглядеть иначе. Разработчики реализовали достойную картинку, но добиться уровня CGI пока невозможно.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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