Сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет на PS5 раньше, чем в Steam.

Во время конференции PlayStation Showcase 2021 компания Sony объявила о выпуске ремастера приключенческой игры Uncharted 4: A Thief's End и дополнения The Lost Legacy. Релиз состоится в начале 2022 года на PS5 и ПК.

Таким образом Sony частично подтвердила слухи о выпуске Uncharted на ПК. Впрочем, первые три части портировать компания не планирует..

Обновленный сборник получит название Uncharted: Legacy of Thieves Collection, и судя по всему выйдет на PS5 раньше, чем в Steam.

Трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Напомним, что в начале 2022 года состоится премьера экранизации Uncharted. Роли искателя сокровищ Нейтана Дрейка и его напарника Салли сыграют Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой") и Марк Уолберг ("Отступники"). В ленте также сыграл Антонио Бандерас – предположительно ему досталась роль антагониста. Режиссером стал Рубен Флейшер, снявший такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Автор: Сергей Коршунов