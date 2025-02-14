Для этого компания решила не гнаться за высокими продажами и выбрала спокойную и неагрессивную тактику.

Пока игровая индустрия лихорадочно гонится за мегапроектами и бьёт рекорды по увольнениям, Obsidian Entertainment делает ставку на стабильность.

На конференции D.I.C.E. Summit 2025 вице-президенты студии заявили, что хотят, чтобы Obsidian существовала ещё как минимум 100 лет, и для этого у них есть чёткий план: не раздувать штат, не гнаться за сверхприбылью и не делать ставку на игры, которые должны продаваться десятками миллионов копий, чтобы окупиться.

Они называют это бережливым ростом. Студия остаётся относительно небольшой, чтобы сотрудники не чувствовали себя винтиками в машине. Они даже отказались от идеи открывать международные офисы, решив вместо этого сотрудничать с другими студиями.

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Их главная стратегия - выпускать игры с расчётом на умеренный успех, а не на феноменальные продажи. Всё это позволяет компании избегать увольнений и работать в комфортном темпе, не впадая в хаос после каждого релиза.

При этом они сохраняют завидную продуктивность. Пока многие студии тратят годы на создание одной игры, Obsidian за последние несколько лет выпустила Grounded, Pentiment и Avowed, а теперь работает над The Outer Worlds 2 и новой RPG во вселенной Pillars of Eternity. Всё это без спешки, но в стабильном ритме.

В то время как многие крупные компании переживают финансовые кризисы и хаотично меняют стратегию, Obsidian делает ставку на проверенную формулу: делать игры, которые нравятся их аудитории, не пытаясь изобрести колесо или угнаться за конкурентами.

Такой подход позволил студии не только выжить в условиях жёсткой конкуренции, но и сохранить свою идентичность. Если остальные разработчики не остановятся и не пересмотрят свою стратегию, вполне возможно, что через 100 лет Obsidian будет одной из немногих, кто останется на плаву.

Ранее мы рассказывали, что в Obsidian вернулся главный сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес, но это точно не для New Vegas 2. По крайней мере, так заявляет сам разработчик.

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