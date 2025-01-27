Obsidian показала предыстории персонажей Avowed: происхождение героя будет влиять на игру

Obsidian поделилась первыми деталями редактора персонажей из своей новой RPG Avowed. Игра обещает не только широкие возможности кастомизации внешности, но и глубокую систему предысторий, которые задают тон вашему персонажу как в плане сюжета, так и с точки зрения ролевого отыгрыша.
На выбор будет доступно пять предысторий:
- Arcane Scholar (учёный-маг) - исследователь тайн магии.
- Court Augur (придворный прорицатель) - мастер манипуляций и загадочных предсказаний.
- Noble Scion (дворянин) - представитель падшего аристократического рода.
- Vanguard Scout (разведчик) - следопыт, привыкший действовать первым.
- War Hero (герой войны) - проверенный временем ветеран с богатым боевым опытом.
Каждая предыстория раскрывает небольшую часть вашего прошлого и добавляет уникальный оттенок в повествование. Например, Noble Scion - это история о благородном происхождении, крахе семьи и поиске своего места в мире через службу императору.
В отличие от традиционных RPG, Avowed предлагает систему без жёстких классов, позволяя игрокам комбинировать навыки в деревьях Ranger, Fighter и Wizard. Предыстории служат не столько механическим ограничением, сколько отправной точкой для ролевого отыгрыша.
Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.
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