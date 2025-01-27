Obsidian показала предыстории персонажей Avowed: происхождение героя будет влиять на игру

В игре будет бесклассовая система.

Obsidian поделилась первыми деталями редактора персонажей из своей новой RPG Avowed. Игра обещает не только широкие возможности кастомизации внешности, но и глубокую систему предысторий, которые задают тон вашему персонажу как в плане сюжета, так и с точки зрения ролевого отыгрыша.

На выбор будет доступно пять предысторий:

Arcane Scholar (учёный-маг) - исследователь тайн магии.

Court Augur (придворный прорицатель) - мастер манипуляций и загадочных предсказаний.

Noble Scion (дворянин) - представитель падшего аристократического рода.

Vanguard Scout (разведчик) - следопыт, привыкший действовать первым.

War Hero (герой войны) - проверенный временем ветеран с богатым боевым опытом.

Каждая предыстория раскрывает небольшую часть вашего прошлого и добавляет уникальный оттенок в повествование. Например, Noble Scion - это история о благородном происхождении, крахе семьи и поиске своего места в мире через службу императору.

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В отличие от традиционных RPG, Avowed предлагает систему без жёстких классов, позволяя игрокам комбинировать навыки в деревьях Ranger, Fighter и Wizard. Предыстории служат не столько механическим ограничением, сколько отправной точкой для ролевого отыгрыша.

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

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