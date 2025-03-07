Трейдеры, которые надеялись на поддержку рынка, оказались разочарованными.

Напряженность в криптоиндустрии дала о себе знать с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный указ о создании стратегического резерва криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

В то время как некоторые представители криптовалютной отрасли публиковали бурные посты в социальных сетях, восхваляя этот шаг, Bitcoin продемонстрировал падение на 5,7%. Затем он несколько отыграл позиции - по состоянию на полдень, 7 марта Bitcoin находится на уровне 89 000 долларов.

Как оказалось, указ Трампа о создании криптовалютного резерва не предусматривает закупку криптовалюты - только передачу в резерв цифровых денег, которые уже есть в распоряжении правительства.

Видео дня

Речь идет о биткойнах, которые были конфискованы у злоумышленников. Их сумма оценивается в 200 тысяч (по нынешнему курсу это примерно 17 миллиардов долларов), но подробный аудит никогда не проводили. Внесенные в резерв биткойны не подлежат продаже - их будут хранить как средство сбережения.

Цена Bitcoin - динамика

Напомним, после победы Трампа на выборах курс биткойна "рванул" вверх и уже в декабре превысил 106 000 долларов. Затем криптовалюта стала дешеветь - в конце февраля Bitcoin рухнул примерно на 25% относительно исторического максимума.

По словам специалистов, обвал криптовалюты стал ответом рынка на опасения относительно новых тарифов Трампа и общую геополитическую неопределенность.

Напомним, 4 марта вступили в силу пошлины нового президента США, направленные против Мексики и Канады. Это привело к напряжению на мировых рынках. Так, в Европе базовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%.

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