Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сегодня, 4 марта, США объявили торговую войну против его страны. В ответ на это Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.
Об этом канадский премьер сообщил во время пресс-конференции на Парламентском холме, сообщает CTV News.
"Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворяя Владимира Путина, лживого, кровожадного диктатора. Пусть это будет логично", - сказал он.
Также Трюдо отметил, что Канада не собирается отступать. Он подчеркнул, что его страна сохранит тарифы на американские товары, пока президент США Дональд Трамп не отменит американские тарифы.
Премьер-министр Канады пояснил, что американские товары стоимостью 30 миллиардов долларов будут обложены пошлинами немедленно, а оставшиеся товары стоимостью 125 миллиардов долларов будут обложены пошлинами через 21 день.
Трюдо добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию. Тем не менее он подчеркнул, что хочет покончить с торговой войной, после чего обратился напрямую к Трампу:
"Дональд, за те восемь лет, что мы с тобой работали вместе, мы совершили большие дела. Мы подписали историческое соглашение, которое создало рекордные рабочие места и рост в обеих наших странах. Мы совершили большие дела вместе на мировой арене. И теперь мы должны работать вместе, чтобы обеспечить еще большее процветание".
Кроме того, Трюдо подчеркнул, что за последнюю неделю Канада предприняла больше усилий для расширения сотрудничества с Мексикой, которая также сильно пострадала от пошлин.
Торговая война между США и Канадой - важные новости
Ранее Европейская комиссия осудила пошлины США в отношении Канады и Мексики. Еврокомиссия выразила солидарность с "близкими союзниками", но про Китай не вспомнила.
Кроме того, в Bloomberg писали, что президент США Дональд Трамп спровоцировал масштабную торговую войну. В ответ на это Канада и Китай сделали ответный ход.