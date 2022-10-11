В ролике можно увидеть разные способы применения оружия.

Asobo Studio и Focus Entertainment продолжают активно рассказывать о приключенческой игре A Plague Tale: Requiem накануне релиза. Разработчики опубликовали очередной трейлер, который посвятили арбалету. Этого оружия не было в A Plague Tale: Innocence, так что оно станет одной из особенностей сиквела.

В первой части франшизы Амиция пользовалась лишь пращей для устранения врагов. А в продолжении арсенал пополнится арбалетом, который отличается повышенной мощностью. Разработчики сравнили два оружия в свежем ролике. Бросок камня с помощью пращи не оказывает никакого эффекта на противника в тяжелой броне. Но если выстрелить в такого врага из арбалета, то он свалится на землю.

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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