Для высоких настроек понадобится видеокарта текущего поколения.

Близится релиз A Plague Tale: Requiem, поэтому разработчики из Asobo Studio опубликовали системные требования своего мрачного средневекового приключения. Для низких графических настроек и 30 кадров/с мощный ПК не понадобится. Достаточно будет "железа" 7-8 летней давности. А вот запустить игру во всей красе сможет только видеокарта уровня RTX 3070.

Минимальные системные требования (1080р, 30 кадров/с, низкие настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-4690K на 3,5 ГГц или AMD FX-8300 на 3,3 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce GTX 970 или Radeon RX 590;

Direct X: версии 12;

место на диске: 55 Гбайт.

Рекомендованные системные требования (1080р, 60 кадров/с, настройки ультра)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT;

Direct X: версии 12;

место на диске: 55 Гбайт.

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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