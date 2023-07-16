Пользователи PlayStation могут выдохнуть с облегчением.

Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что Microsoft все-таки достигла соглашения с Sony, которое гарантирует выход новых игр Call of Duty на консолях PlayStation. Сроки этого соглашения не уточняются.

Глава Xbox в своем твиттере назвал это "обязывающим соглашением", однако пока неясно, считается ли оно эквивалентом 10-летних сделок, которые Microsoft ранее пообещала Nintendo и различным сервисам облачного гейминга.

Данное соглашение положило конец ожесточенной "битве" между компаниями, которая велась как в частном порядке, так и публично в течение прошлого года после того, как Microsoft объявила покупке Activision Blizzard в январе 2022 года.

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Sony долгое время открыто выступала против сделки Microsoft и Activision, опасаясь потенциальной эксклюзивности новых частей Call of Duty для Xbox. Позже, правда, появилась информация, что руководство Sony не волновалось об играх, а просто не хотело допустить слияния.

Microsoft неоднократно заявляла в ходе своих разбирательств с регуляторами, что она не планирует убирать Call of Duty с консолей PlayStation, поскольку считает такое решение "нецелесообразным с бизнес-точки зрения".

Покупка Microsoft Activision Blizzard: последняя информация

В мае этого года Еврокомиссия одобрила сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Расследование показало, что это приобретение не нанесет ущерб конкуренции в распространении игр и развитии облачных игровых сервисов

Теперь практически ничего не мешает объединению Microsoft и Activision. Дедлайн сделки –18 июля 2023 года.

Впрочем, ещё не решён вопрос с британским регулятором. Он продолжает настаивать, что слияние нанесет ущерб конкуренции в сфере облачных игр.

Напомним, сделка между Microsoft и Activision Blizzard на сумму 68,7 млрд долларов была анонсирована в январе 2022 года.

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