Анонсирована новая часть Call of Duty – по слухам, она выйдет сразу в Game Pass

Игра получила подзаголовок Black Ops 6, за создание отвечают студии Treyarch и Raven Software.

Компания Activision официально анонсировала новую часть самой продаваемой серии шутеров на планете. Речь о Call of Duty: Black Ops 6. В анонсе говорится, что геймеров ждет "новая мрачная глава" во франшизе.

Пока показали только логотип, на котором можно рассмотреть слова Gulf War. То есть слухи про войну в Персидском заливе оказались верными. Больше деталей об игре расскажут 9 июня на презентации Xbox Games Showcase.

Cюжетную кампанию Call of Duty: Black Ops 6 делает Raven Software, а Treyarch занята онлайном и зомби-режимом. В сюжетном режиме вернутся старые герои – например, Адлер из Black Ops Cold War. Они трудились над игрой больше трех лет.

Логотип

Тизер

По слухам, новая часть Call of Duty выйдет сразу в Xbox Game Pass – впервые в истории серии. То есть, денежная преграда для входа в один из самых больших коммерческих блокбастеров года прямо на релизе снизится с 70 долларов до $11, стоимость подписки на месяц. Ожидается, что Microsoft объявит об этом во время презентации Xbox 9 июня.

Напомним, осенью 2023 года Microsoft официально закрыла сделку по покупке Activision Blizzard. Конкуренты из Sony долгое время открыто выступала против сделки, опасаясь потенциальной эксклюзивности новых частей Call of Duty для Xbox. Но позже обе компании таки достигли соглашение, которое гарантирует выход новых игр Call of Duty на консолях PlayStation.

Последняя часть серии под названием Call of Duty: Modern Warfare III увидела свет 10 ноября 2023 года. Многие критики назвали ее одной из худших Call of Duty в истории. Главной причиной стала сюжетная кампания, которая оказалась короткой, нелогичной, в ней нет инноваций и ярких моментов.

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