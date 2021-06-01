Компания EA объявила дату презентации следующей части серии шутеров Battlefield. Игру анонсируют 9 июня в 17:00 по киевскому времени.
Об этом издатель сообщил в коротком тизере на странице игры в Твиттере.
На прошлой неделе отрывки из дебютного трейлера слили в Сеть. Ролик был плохого качества и его быстро удалили.
Ранее разработчики заявляли, что следующая Battlefield находится на стадии ежедневного тестирования, улучшения и правок баланса. По словам авторов, новая часть шутера удивит "невиданным масштабом и сражениями с небывалым количеством игроков".
Над игрой работают сразу четыре студии:
- DICE;
- DICE LA;
- EA Gothenburg;
- Criterion;
Напомним, гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил о планах компании выпустить новую часть Battlefield не только на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но и на консолях прошлого поколения.