Студия DICE анонсировала мобильную версию шутера Battlefield. Игра выйдет на смартфонах и планшетах в 2022 году.
Как сообщили в компании, разработкой мобильной Battlefield они занимаются совместно со студией Industrial Toys.
"Эта игра разрабатывается специально для мобильных устройств и не имеет ничего общего с нашей новой игрой для ПК и консолей. iToys разрабатывают ее с нуля, а пользователи наконец смогут сыграть в Battlefield и развить свои навыки в любое время и в любом месте", – заявил генеральный менеджер DICE Оскар Габриэльсон.
Также разработчики поделились новостями о следующей части Battlefield для ПК и консолей. Она выйдет в этом году. А пока игра находится на стадии ежедневного тестирования, улучшения и правок баланса.
Авторы обещают показать в новой части Battlefield "невиданный масштаб и сражения с небывалым количеством игроков". Полноценный анонс шутера состоится скоро.