Сейчас студия DICE работает над мобильной версией шутера и новой частью франшизы ПК и консолей.

Студия DICE анонсировала мобильную версию шутера Battlefield. Игра выйдет на смартфонах и планшетах в 2022 году.

Как сообщили в компании, разработкой мобильной Battlefield они занимаются совместно со студией Industrial Toys.

"Эта игра разрабатывается специально для мобильных устройств и не имеет ничего общего с нашей новой игрой для ПК и консолей. iToys разрабатывают ее с нуля, а пользователи наконец смогут сыграть в Battlefield и развить свои навыки в любое время и в любом месте", – заявил генеральный менеджер DICE Оскар Габриэльсон.

Также разработчики поделились новостями о следующей части Battlefield для ПК и консолей. Она выйдет в этом году. А пока игра находится на стадии ежедневного тестирования, улучшения и правок баланса.

Авторы обещают показать в новой части Battlefield "невиданный масштаб и сражения с небывалым количеством игроков". Полноценный анонс шутера состоится скоро.

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Автор: Сергей Коршунов