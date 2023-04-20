Еще один персонаж Sony вошел состав виртуального ЛГБТК-сообщества.

В виртуальном ЛГБТК-сообществе пополнение. Разработчики из Guerrilla Games раскрыли ориентацию главной героини Элой в дополнении Burning Shores к Horizon Forbidden West. Оказалось, что она предпочитает девушек.

Еще до релиза добавки Sony выпустила ролик, в котором рассказала о Сейке. Это новая спутница Элой из Burning Shores в исполнении актрисы Кайли Лии Пейдж. На видео сообщалось о возможности завести близкие отношения с напарницей. А после выхода дополнения стало известно, что Сейка оказалась единственным романтическим партнером.

Альтернатив Guerrilla Games не реализовала, да и о своей ориентации Элой заявляет весьма четко. Как сообщило издание The Gamer, в одном из моментов прохождения спутница скажет главной героине: "Я хочу быть с тобой и надеялась, что ты чувствуешь то же самое". Игроки вольны согласиться или отказаться с помощью двух реплик. Однако в последних Элой говорит, мол, не готова к отношениям и это "слишком много" для нее. То есть героиня в любом случае подтвердит свою нетрадиционную ориентацию. В отказах она не упоминает, что предпочитает мужчин, а просто ссылается на личное эмоциональное состояние.

ЛГБТК-активисты с восторгом восприняли новость об ориентации Элой. А вот части пользователей возможность завести роман лишь с девушкой не понравилась. Так что сейчас в соцсетях и на профильных ресурсах идут жаркие дискуссии.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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